Claudia Sheinbaum celebra que la pobreza en México es la más baja en 40 años

México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país registra "el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años", al destacar que 13,4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024 y que la desigualdad cayó de 38 a 14 veces entre los niveles de mayor y menor ingreso.

"Se distribuyó la riqueza (...) Las personas viven con mayor bienestar. ¿Qué fue lo que ocurrió en estos 6 años en el país? Pues cambió el modelo de desarrollo", dijo durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ecatepec, en el central Estado de México.