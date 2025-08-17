  1. Inicio
Melania Trump envió una carta a Putin pidiendo proteger a los niños de la guerra

Trump entregó a Putin una carta escrita por la primera dama estadounidense intercediendo por los niños en la guerra entre Rusia y Ucrania.

  • 17 de agosto de 2025 a las 15:50 -
  • Agencia EFE
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en una imagen de archivo.

 EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, entregó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante su encuentro del viernes en Alaska, una carta de su esposa, Melania Trump, en la que ella le insta a proteger a los niños de la guerra, informó Fox News.

El canal conservador, que publica la carta íntegra con el membrete y la firma de la primera dama, indica que Trump entregó personalmente la carta a Putin antes de su reunión y que inmediatamente la leyó mientras lo observaban las delegaciones estadounidense y rusa allí presentes.

La exmodelo eslovena le dijo a Putin que los niños quieren "amor, posibilidades y seguridad ante el peligro" y le recordó las responsabilidades y deberes de los "padres" y los "líderes" para alimentar la "esperanza de la siguiente generación" más allá de la "comodidad de unos pocos", de acuerdo al medio estadounidense.

"Un concepto simple pero profundo, Sr. Putin, como estoy segura que concuerda, es que los descendientes de cada generación empiecen su vida con una pureza, una inocencia que está por encima de la geografía, el gobierno y la ideología", dijo la primera dama, que le reclamó "restaurar" la situación de los menores en el conflicto.

"Protegiendo la inocencia de esos niños, hará más que solo servir a Rusia, usted servirá a la misma humanidad. Tal brillante idea trasciende toda división humana, y usted, Sr. Putin, es adecuado para implementar esta visión con un trazo de bolígrafo hoy. Ya es hora", terminó la misiva.

Trump exhibe el poderío militar de EEUU con bombarderos B-2 y cazas ante Putin

La reunión entre Trump y Putin en una base militar en Anchorage (Alaska) se cerró sin acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, y este sábado el estadounidense cambió de posición y dijo que la "mejor manera" de acabar con la guerra es "llegar directamente" a un acuerdo de paz duradero.

Trump anunció también que se reunirá con Zelenski en Washington el lunes, tras lo que adelantó que "si todo resulta bien" programará una cumbre trilateral que incluya a Putin. EFE

