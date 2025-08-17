  1. Inicio
Trump exhibe el poderío militar de EEUU con bombarderos B-2 y cazas ante Putin

Un bombardero B-2 y varios cazas sobrevolaron la base militar de Alaska durante la bienvenida de Trump a Putin para histórica cumbre.

1 de 11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ,recibió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con un espectacular despliegue militar en Alaska.

 Fotos: EFE, RRSS
2 de 11

El magnate recibió a Putin con una alfombra roja en la base aérea de Elmendorf-Richardson, Alaska, para una histórica cumbre el pasado viernes.
3 de 11

Mientras los mandatarios de Rusia y EEUU recorrían la alfombra roja, un bombardero B-2 y varios cazas F-22 y F-35, sobrevolaron la base sorprendiendo a Putin, en una demostración de fuerza estadounidense que no pasó desapercibida.
4 de 11

El mandatario ruso giró la cabeza, visiblemente sorprendido, y miró hacia el cielo mientras sobrevolaban las poderosas aeronaves de guerra de Estados Unidos.
5 de 11

Trump también ordenó que el avión presidencial ruso fuera escoltado por dos cazas estadounidenses a su llegada, un gesto poco común incluso hacia países con los que EEUU mantiene relaciones tensas.
6 de 11

Amboos mandatarios posaron ante la prensa antes de su reunión a puerta cerrada para discutir un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania.
7 de 11

En la pista también se encontraban desplegados varios aviones de combate estadounidenses.
8 de 11

La base aérea de Elmendorf-Richardson, a la afueras de Anchorage (Alaska), se convirtió en el escenario de la cumbre entre Trump y Putin, un centro logístico y de vigilancia aérea y alerta temprana frente a Rusia.
9 de 11

El del viernes fue el séptimo encuentro oficial entre Trump y Putin, pero el primero del segundo mandato del magnate estadounidense.
10 de 11

Durante la conferencia de prensa, Putin invitó a Trump a visitar Moscú para una nueva reunión entre ambos mandatarios.
11 de 11

Trump respondió con cautela a la invitación, afirmando que lo pensaría.
