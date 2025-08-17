El huracán Erin deja fuertes lluvias en el Caribe: ¿cuál es su trayectoria?

Florida, Estados Unidos.

Erin rebajó su intensidad durante la madrugada hasta convertirse en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora mientras sus bandas exteriores llevan intensas lluvias a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU..

La tormenta, que este sábado se volvió un "catastrófico" categoría 5 antes de perder fuerza, se encontraba en la mañana de hoy a unos 270 kilómetros (170 millas) al norte noroeste de San Juan y a unos 435 kilómetros (270 millas) al este de la isla Gran Turca, mientras continúa su recorrido en dirección oeste noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora (14 millas por hora).

Según el NHC, las bandas exteriores de Erin continuarán golpeando con áreas de lluvias intensas a Puerto Rico en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con acumulados que podrían alcanzar entre los tres y seis pulgadas (entre 76 y 152 milímetros) con totales aislados hasta 8 pulgadas ( unos 203 milímetros).

Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de tierra.

Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, este domingo en la mañana se mantienen bajo aviso por tormenta tropical las islas Turcas y Caicos y la zona sureste de las Bahamas.