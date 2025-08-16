Erin se convierte en un peligroso huracán categoría 4 en el Caribe

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó este sábado que Erin ahora es un peligroso huracán de categoría 4 y amenaza con causar lluvias, inundaciones y fuertes vientos en varios países del Caribe.

Erin registra vientos máximos sostenidos de 209 km/h. La alerta es para las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde el fenómeno afectaría con más fuerza, según el NHC.

República Dominicana también está en emergencia ante las lluvias que se esperan este sábado y el domingo, a causa de campos nubosos asociados a Erin, cuyo centro pasará a unos 400 kilómetros al norte del país.

El ciclón se encontraba esta mañana a unos 195 kilómetros (120 millas) al noreste de Anguila y avanzaba en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora (20 millas por hora).

Los expertos prevén que Erin mantenga este movimiento durante el fin de semana con una gradual disminución de su velocidad de traslación y que gire hacia el norte a comienzos de la próxima semana.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En esa trayectoria, su centro pasaría justo al norte de las islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Erin es el primer huracán de la temporada en la cuenca del Atlántico.