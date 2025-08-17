Hondureña paga fianza de $250,000 en EEUU, pero es detenida por ICE al salir

Wisconsin, Estados Unidos.

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron en Dane, Wisconsin, Estados Unidos, a la hondureña Noelia Saray Martínez Ávila, acusada de causar la muerte de dos adolescentes en un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió el pasado 20 de julio, cuando Martínez Ávila, de 30 años, manejaba en dirección contraria por una carretera a las afueras de Madison. Según la policía, la mujer impactó de frente contra otro vehículo, provocando la muerte de los dos jóvenes, quienes eran novios y cursaban la secundaria.