Hondureña paga fianza de $250,000 en EEUU, pero es detenida por ICE al salir

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron en Dane, Wisconsin, Estados Unidos, a la hondureña Noelia Saray Martínez Ávila, acusada de causar la muerte de dos adolescentes en un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.
El hecho ocurrió el pasado 20 de julio, cuando Martínez Ávila, de 30 años, manejaba en dirección contraria por una carretera a las afueras de Madison. Según la policía, la mujer impactó de frente contra otro vehículo, provocando la muerte de los dos jóvenes, quienes eran novios y cursaban la secundaria.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes de ICE capturaron a Martínez Ávila el 13 de agosto, afuera de la cárcel del condado de Dane, justo después de que pagara una fianza de 250,000 dólares.
ICE había presentado una orden de detención contra la migrante hondureña el 22 de julio; sin embargo, el sheriff del condado rechazó la solicitud, argumentando que entregarla a las autoridades migratorias permitiría que evadiera la justicia, informó el New York Post en una reciente publicación.
Las autoridades estatales mantienen los cargos por homicidio vehicular en contra de Martínez Ávila, mientras ICE tramita un proceso migratorio paralelo.