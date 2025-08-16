Trump intentó deslumbrar a Putin con un despliegue de aviones F-35, F-22 y B-2

Alaska, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echo mano de su experiencia como "showman" y recibió a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, con un efectista despliegue de F-35, F-22 y el sobrevuelo del bombardeo estratégico avanzado B-2, una demostración de fuerza que no pasó desapercibida. Trump acompañó a su llegada a la base aérea de Elmendorf-Richardson a Putin por una larga alfombra roja que finalizaba en un podio flanqueado por cuatro cazas F-22.

Mientras Putin caminaba sonriente con Trump, el ruso no pudo evitar mirar hacia el cielo ante el ruidoso paso a baja altitud de un bombardero B-2 escoltado por cuatro cazas F-35. Trump también ordenó que el Ilyushin Il-96-300PU que hacía las veces de avión presidencial de Putin fuera escoltado a su llegada a Alaska por dos cazas estadounidenses, algo que no es práctica común, especialmente con una nación que hasta recientemente era considerada rival.

Tras intercambiar saludos, risas y comentarios, ambos mandatarios se subieron a la limusina blindada de Trump, conocida como la 'Bestia', pese a que varios aviones de transporte militar rusos han estado transportando material las horas y días previos a esta cumbre, entre ellos famosos automóviles Aurus que utiliza la élite política rusa.