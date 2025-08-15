Vladímir Putin califica de “constructivas” y “útiles” las negociaciones con Trump

Anchorage

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que las negociaciones celebradas en Alaska con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, habían sido “constructivas” y “útiles”.

“Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles”, dijo durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).

Además, propuso a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, celebrar la próxima cumbre en Moscú. Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz.

Vladímir Putin también apoyó la concesión de garantías de seguridad a Ucrania, en lo que coincidió Donald Trump.

“Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello”.