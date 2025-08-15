Termina reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Anchorage, Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunieron por tres horas después de que comenzara la cumbre para negociar una tregua en Ucrania en Anchorage, en el estado de Alaska.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, que comenzó sobre las 11:30 hora local (19.30 GMT), sigue en pie.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. Putin, por su parte, estuvo junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Está previsto que tras esta reunión de tres a tres, que en un principio iba a ser solo entre los mandatarios, se celebre un almuerzo en el que sigan dialogando con una versión ampliada de las delegaciones antes de que los líderes comparezcan ante los medios en una rueda de prensa conjunta.

Por parte de EE.UU. se añadirán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.