Termina reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Trump y Putin se reunieron en Alaska con el futuro de la guerra de Ucrania sobre la mesa de negociaciones

  • 15 de agosto de 2025 a las 16:51 -
  • Agencia EFE
Anchorage, Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reunieron por tres horas después de que comenzara la cumbre para negociar una tregua en Ucrania en Anchorage, en el estado de Alaska.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, que comenzó sobre las 11:30 hora local (19.30 GMT), sigue en pie.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. Putin, por su parte, estuvo junto al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Está previsto que tras esta reunión de tres a tres, que en un principio iba a ser solo entre los mandatarios, se celebre un almuerzo en el que sigan dialogando con una versión ampliada de las delegaciones antes de que los líderes comparezcan ante los medios en una rueda de prensa conjunta.

Por parte de EE.UU. se añadirán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, posan en Anchorage (Alaska). EFE

En la delegación rusa, también han viajado con Putin el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov; el de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.

Trump ha recibido a Putin en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, con una alfombra roja y con una actitud cordial. Tras posar ante las cámaras, ambos se han dirigido hasta el lugar de la reunión en la 'Bestia', el vehículo blindado del presidente de EE.UU..

Es la primera visita de Putin a suelo estadounidense desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, y la primera de Putin con un líder de EE.UU. desde que se inició el conflicto entre Kiev y Moscú.

