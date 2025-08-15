Trump y Putin comienzan su reunión a puerta cerrada

Alaska, Estados Unidos.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este viernes su reunión a puerta cerrada bajo el lema "Persiguiendo la Paz" y acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.

Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junto con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema 'Persiguiendo la Paz' en una de los salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente pasar a hablar a puerta cerrada.

La reunión comenzó sobre las 11.30 de la mañana hora de Alaska (19.30 GMT), estado del ártico estadounidense que por primera vez visita un presidente ruso.