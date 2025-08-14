  1. Inicio
Dos hondureños entre los peligrosos pandilleros de la MS-13 capturados en Nueva York

Agentes de ICE y FBI capturaron a tres peligrosos inmigrantes en Nueva York, Estados Unidos.

Los hondureños Edras Daniel Velásquez Girón y Jeffrey Bladimir Valladares Archaga.

 Foto: redes sociales
Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades policiales capturaron a tres inmigrantes hispanos, miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), en el condado de Nassau, Nueva York.

La operación fue llevada a cabo el pasado 8 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y la policía local del condado de Nassau.

ICE deportó ilegalmente a Honduras a un niño con cáncer de riñón etapa 4, según demanda

Los detenidos fueron identificados como Elías Wilfredo Serrano Bonilla, de origen salvadoreño; Edras Daniel Velásquez Girón y Jeffrey Bladimir Valladares Archaga, ambos de origen hondureño.

Según las autoridades estadounidenses, los tres capturados tienen un amplio historial delictivo.

Elías Serrano, de 21 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos antes de diciembre de 2016 y fue acusado de ocho cargos, entre ellos intento de asesinato, múltiples agresiones con arma, robo en primer y segundo grado, conspiración para cometer delitos graves y posesión ilegal de armas.

Elías Wilfredo Serrano Bonilla, de origen salvadoreño.

Edras Girón, de 19 años, enfrenta acusaciones por asesinato, agresiones pandilleras, conspiración, múltiples delitos de agresión en distintos grados y posesión de armas.

Asimismo, Jeffrey Archaga, de 20 años, está acusado de posesión de armas en cuarto grado, conducción agravada sin licencia y manejo sin permiso válido.

Los tres hispanos capturados están bajo custodia de las autoridades migratorias del condado de Nassau.



