Dos hondureños entre los peligrosos pandilleros de la MS-13 capturados en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades policiales capturaron a tres inmigrantes hispanos, miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), en el condado de Nassau, Nueva York. La operación fue llevada a cabo el pasado 8 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI y la policía local del condado de Nassau.

Los detenidos fueron identificados como Elías Wilfredo Serrano Bonilla, de origen salvadoreño; Edras Daniel Velásquez Girón y Jeffrey Bladimir Valladares Archaga, ambos de origen hondureño. Según las autoridades estadounidenses, los tres capturados tienen un amplio historial delictivo. Elías Serrano, de 21 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos antes de diciembre de 2016 y fue acusado de ocho cargos, entre ellos intento de asesinato, múltiples agresiones con arma, robo en primer y segundo grado, conspiración para cometer delitos graves y posesión ilegal de armas.