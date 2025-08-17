Israelíes de todo el país piden el fin de la guerra en Gaza: "Alargarla no es la solución"

Jerusalén, Israel.

Israel vive este domingo una jornada de huelga nacional, convocada por varias organizaciones que rechazan la guerra en la Franja de Gaza y reclaman la liberación de los rehenes israelíes, con protestas desde la madrugada en ciudades y carreteras de todo el país, pocos días después de que el Gobierno aprobara la expansión de la ofensiva en el enclave palestino. Entre los que participan en la huelga está Steve Zussman, de 49 años, que se sumó de madrugada a la protesta en el centro de Jerusalén en memoria de su hijo mayor, Ben, un reservista de 22 años que murió en diciembre de 2023 combatiendo en Gaza.

"No estamos en condiciones de ceder ante (el grupo islamista) Hamás después de las terribles cosas que nos hicieron el 7 de octubre (de 2023), y exigimos que liberen a los rehenes. De ninguna manera permitiremos que vuelvan a representar una amenaza contra nosotros", declara Zussman a EFE rodeado de decenas de personas con fotos de rehenes y carteles con lemas como "Basta de guerra, queremos vivir" junto a banderas israelíes y amarillas, del color que simboliza a los cautivos en Gaza. "Por otro lado, prolongar indefinidamente la guerra en Gaza no es la manera correcta de actuar", añade. "Israel tiene que demostrar, ante sí mismo y ante el mundo, que buscamos la paz". "Alargar la guerra no es la solución. No creo que podamos hablar de seguridad nacional mientras sigamos permitiendo que la gente permanezca en Gaza", dice por su parte Tanner Smith, un estadounidense de 24 años que estudia en el Colegio Unión Hebrea de Jerusalén para convertirse en rabino y que se suma a la protesta junto a sus compañeros de universidad tras una iniciativa de sus profesores.

"El objetivo principal debe ser liberar a la gente y después podremos hablar de la situación de seguridad", añade. Se cree que en Gaza quedan 50 rehenes, entre ellos 20 veinte vivos.

Más seguros sin guerra

Desde la mañana, el camino entre Jerusalén y Tel Aviv, que en coche habitualmente dura una hora, se vio interrumpido por protestas y vehículos con banderas israelíes y cintas amarillas que avanzaban lentamente o bloqueaban directamente la autopista. Una de las participantes que bloqueó la vía fue Katia Armosa, de 72 años, quien afirma, a mitad de camino entre Tel Aviv y Jerusalén, que esta es su segunda protesta. "Hoy es el día 681 desde que (los rehenes) están en los túneles de Gaza sin ser liberados. Estamos acá para intentar, esta vez, que el Gobierno nos escuche", dice a EFE en medio de la carretera, donde una decena de manifestantes bloquea el tráfico durante unos veinte minutos, quemando neumáticos y reclamando por altavoz la vuelta de los rehenes de Gaza. "Si la guerra termina, vamos a estar mucho más seguros de lo que estábamos el 7 de octubre de 2023", afirma poco antes de que llegara la policía para dispersar la protesta.

"Ahora lo razonable es continuar con la diplomacia"