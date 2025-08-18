China responde a Trump y reitera que buscará la "reunificación pacífica" con Taiwán

Pekín, China.

El Gobierno chino manifestó este lunes que hará "los mayores esfuerzos" por lograr una "reunificación pacífica" con Taiwán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Pekín no invadirá la isla mientras él esté en el poder. En una entrevista con Fox News difundida recientemente, Trump señaló que su homólogo chino, Xi Jinping, le había garantizado en una llamada telefónica que China no atacaría Taiwán durante su mandato.

Preguntada al respecto, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning recalcó hoy que "nadie ni ninguna fuerza podrá separar a Taiwán de China en ninguna forma" y subrayó que la "reunificación" es "una misión histórica inevitable". La vocera añadió que Pekín "defiende siempre la reunificación pacífica", aunque advirtió de que el Gobierno chino también "mantendrá con firmeza su determinación de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial". Las autoridades chinas no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.