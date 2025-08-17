  1. Inicio
Elecciones Bolivia: Conteo rápido anticipa una segunda vuelta entre Paz y Quiroga en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira se convirtió en el candidato hispano-boliviano que dio la sorpresa en las elecciones.

  • 17 de agosto de 2025 a las 19:57 -
  • EFE
Los candidatos presidenciales Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga.
Bolivia.

Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Por su parte, Jorge Quiroga fue vicepresidente de Bolivia entre 1997 y 2001, año en que asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del entonces mandatario Hugo Banzer, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

Más de 7,5 millones de bolivianos estaban habilitados para votar en esta jornada y elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

Los resultados de estudio no son oficiales y se espera los primeros informes oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Redacción web
EFE

