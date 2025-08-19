EEUU deporta a Julio César Chávez Jr y es encarcelado en México

Ciudad de México.

El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr. fue entregado por autoridades de Estados Unidos a México, donde tenía una orden de aprehensión en su contra, y se encuentra ya en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, en el norteño estado de Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el excampeón mundial fue entregado por EE.UU. tras permanecer poco más de un mes en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de aquel país.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación del boxeador mexicano.

“Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México (...) Sí nos informaron que iba a llegar a México”, manifestó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sin dar información sobre el centro penitenciario en el que se encuentra el excampeón del mundo del peso mediano, Sheinbaum destacó la “orden de aprehensión” en su contra en México desde el 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, la cual fue confirmada el mes pasado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas cuando lo detuvieron allá (en EE.UU.), había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República”, sostuvo.

El púgil, hijo del legendario Julio César Chávez, afrontaba un proceso legal en Estados Unidos, donde fue detenido a principios de julio por ingresar de manera ilegal y es señalado de tener presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Según la ficha, Chávez Jr fue detenido el lunes por la mañana en la garita Dennis Deconcini de Nogales, Sonora, y de forma inmediata fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del estado.

Chávez Jr., de 39 años, fue detenido el 3 de julio en Estados Unidos. La detención se dio luego de que el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante Jake Paul.