España lucha contra el fuego: dos fallecidos, heridos y evacuaciones

Madrid, España.

España continúa la batalla contra la ola de incendios forestales que asolan el territorio y se cobraron la vida de dos personas, ajenas a los medios de extinción, también hay más de una decena de heridos por quemaduras y numerosos desalojos. Varias regiones del país como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país) o Andalucía (sur), a las que se sumaron Asturias (norte) y Comunidad Valenciana (este), mantienen focos activos en medio de la ola de calor que se inició el pasado domingo. Las condiciones meteorológicas, marcadas por altas temperaturas, los vientos y las tormentas secas, no ayudan a la extinción de los fuegos.

Dos fallecidos y más de una decena de heridos

La crítica situación provocó la muerte de dos personas, ajenas a los medios de extinción, además de al menos una decena de heridos que tuvieron que ser hospitalizados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La primera víctima mortal era un hombre de 50 años en el incendio del municipio madrileño de Tres Cantos, ya controlado con más de 1.500 hectáreas quemadas, que fue trasladado al hospital con quemaduras en el 98 % de su cuerpo tras intentar rescatar a más de una veintena de caballos del centro de hípica en el que trabajaba. El otro fallecido era un hombre de 35 años que cuando realizaba trabajos de desbroce se vio atrapado por uno de los múltiples incendios declarados en Castilla y León y que, según aclaró el Gobierno regional, no era voluntario del operativo de extinción, sino que actuaba por su cuenta.

Las #FuerzasArmadas, unidas contra el fuego.



🚒@UMEgob despliega sus equipos en zonas afectadas para apoyar en las tareas de extinción del #IFPuercas.

🚁Chinook HT-17 del @EjercitoTierra y ✈️ A400M del @EjercitoAire llevan personal y medios a primera línea.



🧑🏻‍🚒Siempre sumando. pic.twitter.com/NB3uZHAxKG — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 12, 2025

Siete personas resultaron heridas en la misma región: cuatro de ellas permanecen hospitalizados en estado crítico con quemaduras. Las llamas que afectan a Ourense (Galicia) también provocaron ayer cuatro bomberos heridos, tres de ellos con pronóstico muy grave por quemaduras pero que evolucionan "favorablemente".

Múltiples focos

La situación en Castilla y León continúa siendo complicada con tres fuegos, entre ellos el de Yeres, que afecta a Las Médulas, parque natural y Patrimonio de la Humanidad. La expansión de un incendio obligó a desalojar cuatro localidades leonesas, lo que eleva la cifra total por encima de la treintena, con más de 7.500 evacuados en la provincia de León. En Galicia, el presidente regional, Alfonso Rueda, destacó que este verano está siendo especialmente complicado ya que se apagan entre 30 y 35 incendios al día, 250 más en lo que va a de agosto que en el mismo período del año pasado.

La mayor parte de los esfuerzos del dispositivo contraincendios se concentran en la provincia de Ourense, donde se encuentran los fuegos que están activos en estos momentos en Galicia y donde se decretaron confinamientos, evacuaciones, cortes de carreteras y ferroviarios.

Europa en preaviso