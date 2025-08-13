Incendios, muertes y evacuados por una ola de calor en Europa

Europa permanece bajo los efectos de una potente ola de calor con temperaturas que han superado los 45 grados y han potenciado el avance de múltiples incendios forestales en España, Portugal, Albania y Grecia, entre otros, donde ya hay varias víctimas mortales y miles de desalojados.
El panorama de calor extremo y fuertes vientos, de hasta 80 kilómetros por hora, ha propiciado que estallen un total de 152 incendios en Grecia durante las últimas 24 horas, donde más de 4.800 bomberos y 62 medios aéreos luchan contra las llamas en numerosos frentes.
España también vive una intensa ola de incendios que ha dejado, hasta el momento, dos fallecidos, miles de personas desalojadas, vías ferroviarias cortadas y patrimonios naturales devastados por las llamas que permanecen activas en siete comunidades y que provocaron que el país active la fase de preemergencia.
Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía (al sur), Madrid, Castilla-La Mancha (centro) y Extremadura (oeste) son las comunidades más afectadas por estos incendios forestales declarados en plena ola de calor que no da tregua.
Un total de 201 incendios forestales han quemado una superficie de 105.106 hectáreas en España en lo que va del año, según datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), actualizados hasta este miércoles.
Los múltiples incendios que permanecen activos en gran parte de Europa se han potenciado por las altas temperaturas que azotan al continente, con máximas como la de Badajoz (España) que ha superado los 45,5 grados este martes.
Doce comunidades autónomas de España están en aviso por calor este miércoles, si bien de menor intensidad que en días anteriores, en la undécima jornada de ola de calor que afecta al país desde el pasado 3 agosto y que durará probablemente hasta el próximo lunes.
El calor también afecta el noreste de Francia en el sexto día consecutivo de ola de calor en el país, con picos de 40 grados en Borgoña y 37 en París. Bañistas nadan en el Sena, a su paso por el Bras Marie, frente a la isla de San Luis, en París.
En Portugal, más de 2.700 efectivos, casi 900 vehículos y una quincena de medios aéreos combaten este miércoles 71 incendios rurales mientras se mantiene el estado de alerta en el país por las altas temperaturas.
Los brigadistas trabajan en la extinción del Incendio forestal que afecta a Puercas (Zamora), en la Sierra de la Culebra.