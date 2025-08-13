Petro no asiste al funeral de Uribe Turbay a petición de la familia

Bogotá, Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este miércoles que ni él ni su gabinete asistieron al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay por solicitud expresa de la familia del político, fallecido el lunes tras resultar gravemente herido en un atentado.

"No vamos (no) porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio", señaló el mandatario en X.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que, tras la muerte de Uribe Turbay, estuvo en contacto con su familia y les transmitió que el presidente Petro quería asistir al velorio en el Capitolio Nacional, sede del Congreso. Sin embargo, los familiares le respondieron que preferían que no acudiera.