Tormenta Erin dejó siete muertos en Cabo Verde

Nairobi.

El Gobierno de Cabo Verde declaró este miércoles el estado de emergencia en las islas de São Vicente, Santo Antão y São Nicolau, después de que la tormenta tropical Erin causara al menos siete muertos y provocara graves daños en el archipiélago la madrugada del 11 de agosto.

En un comunicado, el Ejecutivo anunció que activará el Fondo Nacional de Emergencia y solicitará apoyo internacional para asistir a las víctimas y hacer frente a los destrozos.

"El Gobierno de Cabo Verde ha declarado el estado de emergencia en los municipios de São Vicente, Porto Novo (isla de Santo Antão) y Ribeira Brava y Tarrafal de São Nicolau (isla de São Nicolau), debido a los daños causados por la tormenta tropical que azotó las islas de Santo Antão, São Vicente y São Nicolau en la madrugada del 11 de agosto de 2025", señaló.

El fenómeno dejó siete muertos en São Vicente, un número indeterminado de desaparecidos y "un escenario de gran destrucción", precisó el Ejecutivo.