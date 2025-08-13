Cae hondureño acusado de matar a un hombre a machetazos en Guatemala

Chiquimulas, Guatemala.

Según medios locales guatemaltecos, el hondureño fue identificado como René Ramírez García , acusado de atacar con machete a una persona, provocándole la muerte.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un ciudadano hondureño señalado de pertenecer a la mara 18 y de cometer un asesinato en Chiquimula, Guatemala .

El hecho ocurrió en el sector conocido como “la Y”, a la entrada de Chiquimula. De acuerdo con datos policiales, Ramírez García tenía una orden de captura vigente en Honduras por el delito de asesinato.

Tras su detención, será puesto a disposición de las autoridades guatemaltecas para enfrentar un proceso legal en el país y, posteriormente, responder por los cargos pendientes en Honduras.

De acuerdo con las autoridades, el hondureño tenía en la espalda un tatuaje alusivo a la muerte, distintivo entre los pandilleros de la mara 18.

Medios locales informaron que el detenido trabajaba como vendedor ambulante en varias zonas de Chiquimula.



La comunidad guatemalteca ha expresado su indignación y exige justicia por la muerte de la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.