España afronta una dura jornada de incendios con miles de evacuaciones

Decenas de fuegos forestales arden en diversos puntos de España en una de las peores olas de incendios en lo que va de verano, que ya ha consumido miles de hectáreas y cuyas llamas se han adentrado en un espacio natural Patrimonio de la Humanidad y han obligado a miles de desalojos.
Los medios de extinción tienen que luchar contra las llamas en medio de la ola de calor que atraviesa la península Ibérica, con unas condiciones meteorológicas de elevadas temperaturas y mucho viento que dificultan las labores de control.
Una de las peores partes se la está llevando la región de Castilla y León, en el centro del país, que cuenta con nueve grandes incendios activos, cinco de ellos en la provincia de León.
El incendio forestal que afecta al espacio natural de Las Médulas (León), declarado Patrimonio de la Humanidad y que se mantiene en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, sigue "complicado" con un flanco muy virulento mientras una parte del perímetro está sin llama, pero no estabilizado.
Las llamas mantienen a cinco localidades desalojadas a y otras dos confinadas (Borrenes y La Chana), a la espera de la evolución de un fuego que se estima que ha quemado ya 1.500 hectáreas.
El incendio forestal no ha afectado a las minas de oro romanas pero sí a la vegetación, con castaños centenarios arrasados; también ha habido afectación de materiales en un aula didáctica sobre el Monumento Natural de Las Médulas, y viviendas, naves agrícolas y ganaderas.
Junto a este incendio, hay otros dos en nivel 2, y ha sido necesario desalojar una localidad sin habitantes permanentes.
Otras cuatro poblaciones de la provincia de Zamora también han tenido que ser evacuadas.
Las llamas han vuelto a la localidad turística de Tarifa (Cádiz), al sur el país, muy afectado la semana pasada por otro gran incendio forestal.
En esta ocasión han sido desalojadas más de 2.000 personas de la zona de playas, alojamientos turísticos y viviendas próximas a Atlanterra ante el peligroso avance de las llamas.
Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido al ser atropellado en las tareas de evacuación y control del tráfico de este incendio.
En Galicia, al noroeste, hay un fuego que ya ha arrasado 3.000 hectáreas y otro muy peligroso por su proximidad a núcleos de población.
Al norte el país, otro incendio que desde el sábado por la noche se mantiene activo en un paraje forestal de la localidad navarra de Carcastillo ya está perimetrado y estabilizado, un objetivo dificultado por la "compleja situación meteorológica" de extremas temperaturas, bajo nivel de humedad y riesgo de tormenta seca, que se perseguía desde ayer.
Al norte de la provincia de Sevilla, en la zona de sierra Morena, la Guardia Civil ha desalojado a unas 80 personas que se encontraban en un campin ante el avance de las llamas del incendio forestal que afecta a la zona desde la tarde de este lunes, mientras que en la localidad madrileña de Tres Cantos han sido evacuadas dos urbanizaciones por otro fuego.EFE