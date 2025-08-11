España afronta una dura jornada de incendios con miles de evacuaciones

Madrid, España.

Decenas de fuegos forestales arden en diversos puntos de España en una de las peores olas de incendios en lo que va de verano, que ya ha consumido miles de hectáreas y cuyas llamas se han adentrado en un espacio natural Patrimonio de la Humanidad y han obligado a miles de desalojos.

Los medios de extinción tienen que luchar contra las llamas en medio de la ola de calor que atraviesa la península Ibérica, con unas condiciones meteorológicas de elevadas temperaturas y mucho viento que dificultan las labores de control.

Una de las peores partes se la está llevando la región de Castilla y León, en el centro del país, que cuenta con nueve grandes incendios activos, cinco de ellos en la provincia de León.

El incendio forestal que afecta al espacio natural de Las Médulas (León), declarado Patrimonio de la Humanidad y que se mantiene en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, sigue "complicado" con un flanco muy virulento mientras una parte del perímetro está sin llama, pero no estabilizado.

Las llamas mantienen a cinco localidades desalojadas a y otras dos confinadas (Borrenes y La Chana), a la espera de la evolución de un fuego que se estima que ha quemado ya 1.500 hectáreas.