Cientos de personas son evacuadas en España por incendios

Más de un millar de personas han sido desalojadas de varios pueblos de la comarca leonesa de El Bierzo y de la provincia de Zamora, en el norte de España, amenazadas por las llamas de sendos incendios forestales, tras un fin de semana en el que el fuego ha arrasado más de mil hectáreas y los trabajos de extinción se han complicado debido a las altas temperaturas.

El incendio declarado en la localidad leonesa de Yeres, en la comarca de El Bierzo, ha obligado a desalojar a unos 700 vecinos de varios municipios del entorno del paraje natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad, que de momento no se ha visto afectado por las llamas.

El viento, las altas temperaturas y la escasa humedad se han reunido como factores para reavivar el incendio de Yeres, en cuya extinción trabajan medios aéreos y terrestre y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La región leonesa ha vivido un fin de semana negro en el que se han registrado varios incendios en distintas comarcas y al menos tres de los focos amenazan centros urbanos y grandes superficies de masas arboladas y decenas de efectivos trabajan con medios terrestres y aéreos para controlar las llamas.

En Zamora, al menos otros 350 vecinos han sido desalojados por la amenaza del fuego en varios municipios del norte de la provincia qeu ha obligado a cortar carreteras locales.

La ola de calor que sacude España, con temperaturas superiores a los 40 grados en varias zonas del país, complica la lucha contra los incendios que permanecen activos y que han arrasado en conjunto más de mil hectáreas.