Hombre incendia un bar porque no le pusieron mayonesa a su sándwich

Madrid, España.

La Guardia Civil española ha detenido a un hombre que prendió fuego a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla, sur), porque le negaron mayonesa para un bocadillo.

El detenido, al que se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas, accedió al establecimiento y pidió, entre otras consumiciones, un montadito (mini bocadillo), solicitando en ese momento que le diesen mayonesa, aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.

Ya en la terraza, preguntó también a una camarera, que le dio la misma respuesta, momento en que el hombre, que estaba con un compañero y con su hijo, se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina.