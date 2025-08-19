  1. Inicio
Joven es ultimada tras rechazar a un narcotraficante en una fiesta

La joven Sther Barroso rechazó al capo "Coronel", miembro del clan "Comando Puro"

La joven Sther Barroso dos Santos fue ultimada en Río de Janeiro, Brasil.

Río de Janeiro, Brasil.

La joven Sther Barroso dos Santos fue asesinada a golpes horas después de haber asistido a un baile funk en la comunidad de Coreia, en Senador Camará, zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con la versión de la familia, Sther murió tras negarse a abandonar la fiesta con un narcotraficante identificado como Bruno da Silva Loureiro, alias Coronel, miembro del Terceiro Comando Puro (TCP). El cuerpo de la víctima, según relataron sus allegados, fue entregado “desfigurado” y dejado en la puerta de la casa de su madre.

Su hermana Stefany Barroso expresó en redes sociales el dolor por la pérdida y denunció la brutalidad del crimen: “Me siento impotente por no haber tenido tiempo de salvar a mi hermana. No solo arruinaste su vida, sino también la de toda nuestra familia”.

Un video difundido en redes muestra a Sther bailando horas antes de la tragedia, en una de sus últimas apariciones en vida. La joven será enterrada este miércoles (20) en el cementerio Ricardo de Albuquerque.

La División de Homicidios Capitales (DHC) investiga el caso y no descarta que el asesinato esté directamente vinculado con la negativa de la víctima a acompañar al presunto narcotraficante.

