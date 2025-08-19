Joven es ultimada tras rechazar a un narcotraficante en una fiesta

La joven Sther Barroso dos Santos fue asesinada a golpes horas después de haber asistido a un baile funk en la comunidad de Coreia, en Senador Camará, zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.
De acuerdo con la versión de la familia, Sther murió tras negarse a abandonar la fiesta con un narcotraficante identificado como Bruno da Silva Loureiro, alias Coronel, miembro del Terceiro Comando Puro (TCP). El cuerpo de la víctima, según relataron sus allegados, fue entregado “desfigurado” y dejado en la puerta de la casa de su madre.
Su hermana Stefany Barroso expresó en redes sociales el dolor por la pérdida y denunció la brutalidad del crimen: “Me siento impotente por no haber tenido tiempo de salvar a mi hermana. No solo arruinaste su vida, sino también la de toda nuestra familia”.
😰 💥 Vídeo mostra a jovem Sther Barroso em baile funk, momentos antes de ser brutalmente espancada, estuprada e morta por NEGAR se relacionar com o traficante Coronel (TCP), líder do tráfico na favela do Muquiço, no Rio de Janeiro (RJ).pic.twitter.com/xdpvLhfXpC— République (@republiqueBRA) August 19, 2025
Un video difundido en redes muestra a Sther bailando horas antes de la tragedia, en una de sus últimas apariciones en vida. La joven será enterrada este miércoles (20) en el cementerio Ricardo de Albuquerque.
La División de Homicidios Capitales (DHC) investiga el caso y no descarta que el asesinato esté directamente vinculado con la negativa de la víctima a acompañar al presunto narcotraficante.