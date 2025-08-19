Joven es ultimada tras rechazar a un narcotraficante en una fiesta

Río de Janeiro, Brasil.

La joven Sther Barroso dos Santos fue asesinada a golpes horas después de haber asistido a un baile funk en la comunidad de Coreia, en Senador Camará, zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con la versión de la familia, Sther murió tras negarse a abandonar la fiesta con un narcotraficante identificado como Bruno da Silva Loureiro, alias Coronel, miembro del Terceiro Comando Puro (TCP). El cuerpo de la víctima, según relataron sus allegados, fue entregado “desfigurado” y dejado en la puerta de la casa de su madre.