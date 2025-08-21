EEUU tiene pruebas de vínculos de Maduro con narcoterrorismo, afirma Uribe

Bogotá, Colombia.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe expresó el miércoles que la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro es porque tiene pruebas de sus vínculos con el "narcoterrorismo" y dijo que el supuesto despliegue de buques de ese país en el Caribe, cerca de Venezuela, es una acción de justicia.

Uribe (2002-2010) se refirió a Maduro en un discurso que dio en Sabaneta, pueblo cercano a Medellín (noroeste), donde fue aclamado por una multitud horas después de recibir la boleta de libertad ordenada por la Justicia mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a doce años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado.

"Los Estados Unidos ofrecen 50 millones de dólares de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la Justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas", dijo.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, quien en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo, a lo que siguió en enero pasado una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Según Uribe, el despliegue de tres buques de la Armada de Estados Unidos con 4,000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, no va contra el pueblo venezolano sino contra Maduro.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", pero no confirmó el despliegue militar.