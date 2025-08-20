Brasil expresa preocupación por presencia militar de EEUU frente a Venezuela

Río de Janeiro, Brasil.

El asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia brasileña, Celso Amorim, manifestó este miércoles su "preocupación" por el desplazamiento de tres buques de guerra estadounidenses en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

"No puedo esconder que veo con preocupación esa movilización", declaró el asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Amorim, uno de los diplomáticos con más experiencia de Brasil y quien fue canciller entre 2003 y 2010, en los primeros dos mandatos de Lula, aclaró, sin embargo, que no haría "ningún juicio político" sobre la decisión de EE.UU. de posicionar esos buques en el Caribe.

Según la Casa Blanca, la intención es "usar todo el poder" de Estados Unidos para frenar el "flujo de drogas" hacia su país, del que acusa, entre otros, al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que "el régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico", y que el presidente venezolano es "un líder fugitivo", acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas".