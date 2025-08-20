  1. Inicio
  2. · Mundo

Brasil expresa preocupación por presencia militar de EEUU frente a Venezuela

El Gobierno de Lula alerta "el riesgo" que puede implicar la movilización militar de EEUU con la excusa del "combate al crimen organizado".

  • 20 de agosto de 2025 a las 10:53 -
  • Agencia EFE
Brasil expresa preocupación por presencia militar de EEUU frente a Venezuela

Estados Unidos desplegó tres buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

 US Navy
Río de Janeiro, Brasil.

El asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia brasileña, Celso Amorim, manifestó este miércoles su "preocupación" por el desplazamiento de tres buques de guerra estadounidenses en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

"No puedo esconder que veo con preocupación esa movilización", declaró el asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

Amorim, uno de los diplomáticos con más experiencia de Brasil y quien fue canciller entre 2003 y 2010, en los primeros dos mandatos de Lula, aclaró, sin embargo, que no haría "ningún juicio político" sobre la decisión de EE.UU. de posicionar esos buques en el Caribe.

Según la Casa Blanca, la intención es "usar todo el poder" de Estados Unidos para frenar el "flujo de drogas" hacia su país, del que acusa, entre otros, al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que "el régimen de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico", y que el presidente venezolano es "un líder fugitivo", acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas".

Amorim explicó que su "preocupación" pasa por "el riesgo" que pudiera implicar esa movilización militar con la excusa del "combate al crimen organizado, que debe ser combatido, pero con la cooperación entre los países y no con intervenciones unilaterales".

El exministro subrayó que "el principio de la no intervención es fundamental" y ha sido "históricamente" uno de los pilares de la política externa de Brasil.

Petro afirma que una invasión de EEUU a Venezuela arrastraría a Colombia al conflicto

También reiteró que el Gobierno brasileño, pese a que no ha reconocido el resultado de las polémicas elecciones del año pasado, que le dieron un nuevo mandato a Maduro, mantiene con Venezuela "una relación de Estado".

Esa relación se fundamenta, entre otros factores, en la existencia de una comunidad de 20.000 brasileños que residen en Venezuela, país desde el que además ha llegado a Brasil durante los últimos años cerca de medio millón de refugiados, indicó Amorim.

"Es un país vecino, y a los vecinos no se los elige", subrayó, para apuntar que Brasil "reconoce Estados, no Gobiernos". EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias