Huracán Erin amenaza la costa este de Estados Unidos

Florida, Estados Unidos.

El huracán Erin, de gran tamaño y categoría 2, avanza este miércoles por el Atlántico occidental y amenaza casi toda las costa este estadounidense con peligroso oleaje y corrientes de resaca, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema se situaba esta mañana a unos 645 kilómetros (400 millas) al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas), lo que representa una seria amenaza para la costa este de Estados Unidos.

La agencia federal con sede en Miami subrayó que Erin, un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson de un total de 5, las playas de casi toda la costa este de Estados Unidos registrarán condiciones extremadamente peligrosas, con oleaje fuerte y corrientes de resaca que amenazan la vida de bañistas y surfistas.

Las autoridades instaron a la población en zonas costeras de Carolina del Norte y Virginia a seguir de inmediato las órdenes de evacuación y medidas de seguridad locales, ante lo que describen como una situación potencialmente mortal por marejadas y oleaje.