Escuelas públicas de El Salvador implementan medidas de "orden y disciplina"

San Salvador.

Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde este miércoles un estricto control, que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de "orden y disciplina" impulsada por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros.

Trigueros, cuyo nombramiento como ministra fue dado a conocer el pasado 15 de agosto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el lunes un memorándum de "carácter obligatorio" con las "medidas disciplinarias" para el ingreso de los estudiantes, como una de sus primera acciones en su cargo.

El nombramiento de la ministra, que ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha dividido opiniones en el país, con alta presencia en las calles y lugares públicos de militares.

Uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso, son las disposiciones que los alumnos deben cumplir y que los directores y maestros de las escuelas deben supervisar.

De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, "será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa" y "dará lugar a las acciones correspondientes".