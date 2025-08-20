El Papa invita a una jornada de oración y ayuno este viernes por la paz

Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV invitó a los fieles a una jornada de oración y ayuno para pedir la paz el 22 de agosto, en ocasión de la festividad de Santa María Reina, durante un llamamiento en la audiencia general de este miércoles que celebró en el aula Pablo VI ante varios miles de personas.

"Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración", dijo el pontífice estadounidense.

Y agregó: "Para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso".

"María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz", concluyó.