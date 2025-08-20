  1. Inicio
  2. · Mundo

El Papa invita a una jornada de oración y ayuno este viernes por la paz

León XIV pide a los fieles suplicar al Señor que conceda paz en el mundo.

  • 20 de agosto de 2025 a las 09:03 -
  • Agencia EFE
El Papa invita a una jornada de oración y ayuno este viernes por la paz

El papa León XIV dirige la audiencia general semanal en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano.

 EFE/ANGELO CARCONI
Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV invitó a los fieles a una jornada de oración y ayuno para pedir la paz el 22 de agosto, en ocasión de la festividad de Santa María Reina, durante un llamamiento en la audiencia general de este miércoles que celebró en el aula Pablo VI ante varios miles de personas.

"Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración", dijo el pontífice estadounidense.

Y agregó: "Para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso".

"María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz", concluyó.

Trump descarta envío de tropas estadounidenses como garantía de paz a Ucrania

Durante la audiencia, también en los saludos a los peregrinos polacos, instó a que en las intenciones de oración se rece "por el don de la paz, desarmada y desarmante en todo el mundo y en especial en Ucrania u Oriente Medio".

También aseguró que "sin el perdón no habrá nunca paz", en otro saludo a los fieles de lengua portuguesa. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias