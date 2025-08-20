  1. Inicio
Rusia ataca con un misil cuartel de las tropas ucranianas

Militares rusos utilizaron el poderoso misil Iskander para el nuevo ataque contra una de las mayores plazas de Ucrania.

  • 20 de agosto de 2025 a las 08:48 -
  • Agencia EFE
El nuevo ataque ruso contra el ejército ucraniano se registra en medio de las negociaciones de paz.

 EFE/Archivo
Moscú, Rusia.

Las Fuerzas Armadas rusas atacaron con un misil Iskander un cuartel provisional de la tropas ucranianas en las afueras de Sloviansk, una de las mayores plazas fuertes de Ucrania en la región de Donetsk, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el comunicado castrense, que se acompaña con un vídeo que muestra el impacto de un misil contra un edificio, en el cuartel atacado se hallaban estacionados efectivos de la 3ª brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Los Iskander, de medio alcance y capaces de portar cargas tanto convencionales como nucleares, son cohetes balísticos que se lanzan desde rampas móviles, pero sus últimas modificaciones pueden cambiar su trayectoria durante el vuelo.

Con anterioridad, el mando militar ruso anunció hoy la captura de otras dos localidades en el marco de su ofensiva en la región de Donetsk.

Según Defensa, las fuerzas de Moscú se hicieron con el control de Sujetske y Pankivski, a escasos kilómetros de la carretera entre las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk, que defienden las tropas ucranianas.

Desde Dobropilia comienza la carretera de unos 50 kilómetros que la une al norte con Kramatorsk, la mayor plaza fuerte de Ucrania en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022.

Suiza ofrece inmunidad a Putin si decide reunirse en Ginebra con Zelenski

Además, Defensa indicó que las tropas rusas capturaron la localidad de Novoheorhiivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, junto la frontera administrativa con la región de Donetsk.

La región de Dnipropetrovsk no figura entre las anexionadas por Moscú en septiembre de 2022, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército crear una franja seguridad en el territorio de Ucrania para proteger las regiones fronterizas rusas. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

