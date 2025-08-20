Deportaciones de migrantes en EEUU disparan el abandono de mascotas

Florida, Estados Unidos.

Las deportaciones agravan las crisis de los refugios de animales de Florida y otras regiones de Estados Unidos, donde estos albergues reportan estar saturados y necesitados de apoyo para acoger a decenas de mascotas que quedan abandonadas cuando las autoridades migratorias expulsan de forma repentina a sus dueños.

Tal es el caso de Adopt and Save a Life Rescue Mission, un refugio animal en el oeste de Miami que ha recibido al menos 19 perros y gatos de dueños deportados en los últimos meses, además de gallos y otras aves, según cuenta en una entrevista con EFE la directora de la organización, Daymi Blain.

"Ya teníamos muchos problemas con personas que abandonaban sus mascotas, así sea por evicciones (desalojos), mudanzas, y entonces desde hace más o menos seis meses para acá hemos recibido muchísimas más llamadas, completamente diferentes, ya (hablan) de que 'mis padres se fueron, los deportaron, están detenidos'", relata.

Las denuncias de mascotas abandonadas no cesan, pero esta asociación ya está a su límite, pues tiene más de 50 perros y más de 30 gatos, además de decenas en camino, por lo que han reacondicionado un establo y tres casas rodantes, con un gasto mensual de luz de 1.200 dólares.

"Son reportes todos los días, todos los días, miles de llamadas, muchísimas llamadas. Ya ni las contesto porque no los puedo recibir, no los puedo ayudar, entonces lo que hago es los posteo en 'social media' para ver si otros rescates nos pueden ayudar", cuenta.