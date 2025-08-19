"Es un infierno": Devastación en España por la peor ola de incendios del siglo

Con el avance voraz de las llamas de muchos megaincendios considerados de sexta generación -el ya catalogado como el fuego más grave de la historia de España desde que hay registros llegó a arrasar hasta 4.000 hectáreas por hora-, los equipos de extinción y policiales tuvieron tiempo de evacuar a miles de vecinos, pero no pudieron hacer nada por salvar algunas de sus casas.