"Es un infierno": Devastación en España por la peor ola de incendios del siglo

La peor ola de incendios forestales en España del siglo está dejando un paisaje desolador: cientos de miles de hectáreas quemadas, muchas de ellas de enorme valor medioambiental, casi 34.000 personas desalojadas de sus casas y hogares destruidos. "Todo era un infierno", relatan los vecinos.
Con el avance voraz de las llamas de muchos megaincendios considerados de sexta generación -el ya catalogado como el fuego más grave de la historia de España desde que hay registros llegó a arrasar hasta 4.000 hectáreas por hora-, los equipos de extinción y policiales tuvieron tiempo de evacuar a miles de vecinos, pero no pudieron hacer nada por salvar algunas de sus casas.
La aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras (Orense, en la región de Galicia), quedó arrasada por las llamas, y una de las vecinas que vivía en el pueblo cuenta a EFE, abatida, que se sintió "morir" al ver cómo ha quedado su casa, reducida a cenizas.
"Era una casa grandísima por la parte de abajo", señala la mujer, que lamenta que donde estaba su hogar ahora "ya no hay nada".
"Toda esta zona era un infierno", relata Vanesa, vecina de la parroquia de Bendollo, en Quiroga, también en Galicia, después de una noche en la que el incendio amenazó durante horas este núcleo de población, en el que -denuncia- se vieron "completamente solos" y sin ayuda de medios profesionales de extinción.
Fueron unos voluntarios llegados de fuera los que contuvieron las llamas e impidieron que se quemaran casas y hubiese daños mayores, a costa de una larga noche tras la que "hay gente que aún no ha dormido".
Vecinos y bomberos intentan aplacar el fuego que afecta a la aldea de Lamas (Cualedro), en Ourense
Y es que en el norte y centro del país, como las regiones de Galicia y Castilla y León, el fuego ha consumido aldeas enteras, y mucha gente tuvo el tiempo justo de huir con lo puesto.
Así ocurrió en Mantinos, Villalba y Fresno del Río (Palencia): una bolsa de ropa, la medicación y la incertidumbre de no saber qué quedará en pie cuando regresen: "Nunca pensamos que tendríamos que dejar nuestra casa por un incendio forestal. Nos fuimos con lo puesto", dijeron los vecinos en uno de los desalojos exprés, este domingo.
En minutos, y en plena ola de calor abrasador, el verano se convirtió en un éxodo hacia un polideportivo, transformado en un improvisado refugio donde la incertidumbre convive con la solidaridad entre camas plegables, botellas de agua, ventiladores y voluntarios.
El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció hoy durante una visita a Cáceres, una de las provincias más atacadas por los incendios, que emitirán el próximo martes una declaración de zonas afectadas por un emergencia de Protección Civil a los territorios arrasados por las llamas.
Dos voluntarios realizan labores de extinción en el incendio de Oímbra (Ourense) este martes.
Vista desde Ribadavia (Ourense) del incendio que se inició en la localidad gallega de Carballeda de Avia
Uno de los incendios más graves de Extremadura, en Jarilla (Cáceres), ingresó a la región vecina de Castilla y León, otra de las comunidades más afectadas, por zonas altas a última hora de este lunes, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar con la ayuda de medios aéreos.
Vecinos de la aldea de Lamas (Cualedro) intentan aplacar el fuego que afecta esta zona de Ourense.
El incendio que amenaza la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa.