Un herido por disparos del ICE en Nueva York, denuncia una organización proinmigrantes

Estados Unidos. Una persona resultó herida este jueves en el barrio de Marble Hill, en Nueva York, en un incidente en el que estarían involucrados agentes del ICE, informó la Policía de Nueva York (NYPD).

La New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (20:00 GMT), señaló la NYPD a través de X. La persona herida fue trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba consciente y recibía atención médica, agregó la institución.