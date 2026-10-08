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Christa Pike desarrolla neumonía tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 a raíz del incidente y el estado aún no ha aclarado si solicitará una nueva orden de ejecución

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 16:19 -
  • Agencia EFE
Christa Pike desarrolla neumonía tras sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee

Fotografía cedida por el Departamento de Correccionales de Tennessee donde aparece la rea Christa Pike.

Estados Unidos. Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales durante un intento fallido de ejecución el pasado 30 de septiembre en Tennessee, ha desarrollado neumonía, mientras su equipo legal advierte de que aún se desconoce el alcance de las posibles secuelas.

Pike, que despertó el martes tras varios días inconsciente, ha desarrollado neumonía y continúa hospitalizada, aunque ya puede levantarse y caminar por su habitación, según informó su abogado Stephen Ferrell, integrante de su equipo de defensa.

La mujer todavía presenta cierta confusión mental y, según otro de sus abogados, Randy Spivey, sus primeras palabras al despertar fueron: "¿Dónde estoy?" y "¿Quiénes son ustedes?".

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La reclusa tiene además un coágulo sanguíneo en un brazo, no puede tragar y presenta una importante inflamación en las manos y los brazos.

Sus abogados han advertido de que todavía no está claro cuánto podrá recuperar su movilidad y que algunos de los daños podrían ser permanentes, mientras afronta un largo proceso de recuperación.

Un tribunal de Tennessee ordenó esta semana al Departamento de Correcciones preservar las pruebas relacionadas con el intento de ejecución, incluidos los fármacos, las vías intravenosas y otros materiales empleados durante el procedimiento.

Los abogados de Pike sostienen que una de las vías pudo haber fallado y que el pentobarbital pudo haberse filtrado fuera de la vena, una hipótesis que deberá determinarse mediante la investigación.

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Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, permanece en el corredor de la muerte después de que las autoridades interrumpieran su ejecución tras administrarle dos dosis de pentobarbital sin lograr que muriera.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026 a raíz del incidente y el estado aún no ha aclarado si solicitará una nueva orden de ejecución.

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