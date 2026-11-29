Ciudad de Panamá. La sequía potenciada por el fenómeno de El Niño puede empujar a más de cuatro millones de personas a la inseguridad alimentaria y elevar así hasta los 9,2 millones los afectados por esta condición en Centroamérica a finales de 2027, alertó a EFE la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA / WFP, en inglés) para América Latina y el Caribe, Lena Savelli.

El Niño y sus consecuencias "no son una perturbación pasajera, realmente es una crisis de evolución lenta que va a persistir hasta finales de 2027, porque la gente está perdiendo ahora sus cosechas, sus medios de vida, y así la capacidad de las familias de poner alimentos en la mesa", señaló Savelli.

El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento anómalo del océano Pacífico oriental ecuatorial que en regiones como Centroamérica se traduce en fuertes sequías, especialmente en el llamado Corredor Seco.

"Por la sequía en Centroamérica, estimamos que el número de personas con inseguridad alimentaria se puede incrementar de cinco millones a 9,2 millones de personas", precisó la funcionaria, que resaltó que Centroamérica es una de las regiones del mundo más castigadas por El Niño.

El informe Puntos Críticos del Hambre, presentado el viernes por el PMA y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), situó a Centroamérica como uno de esos puntos en la región de América Latina y el Caribe, además de Haití.