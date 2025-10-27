Detienen en EE UU al empresario mexicano esposo de Inés Gómez Mont, prófugo desde 2021

Miami

Las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron en Miami al empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, y que estaba prófugo desde 2021 por estar acusado de crimen organizado y lavado de dinero en México.

Álvarez Puga está "bajo custodia" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el centro de detención Krome, en el oeste de Miami, según mostró este lunes el buscador de detenidos de esta agencia del Gobierno estadounidense.

El ICE no ha aclarado los motivos de su detención, pero el estar en dicho centro implica que las razones son migratorias, por lo que se espera su deportación a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo busca desde septiembre de 2021 junto con Gómez Mont.

Además, la Interpol emitió en octubre de 2021 una ficha roja de búsqueda y captura contra la pareja.

Ambos están acusados de los delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares), por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La conductora, el empresario y el hermano de él, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero, según las autoridades mexicanas, aunque ella se ha declarado "inocente".

El caso ha despertado atención mediática en México, donde Gómez Mont se popularizó gracias a programas de espectáculos como 'Ventaneando' de TV Azteca, mientras que en Estados Unidos acaparó titulares cuando apareció en una conferencia de prensa vestida de novia para pedirle matrimonio al deportista Tom Brady en 2008.

Los problemas legales comenzaron en 2010, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.

El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de ganancias y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad una matriz de firmas fantasma.

En 2016, la presentadora, quien tiene seis hijos, estuvo acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2,6 millones de pesos (unos 130.000 dólares). EFE