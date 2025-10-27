"Estamos al borde del precipicio": caos en EEUU tras el cierre de Gobierno

Washington, Estados Unidos.

"Estamos al borde de un precipicio de hambre como nunca antes", dijo en un comunicado la directora de la asociación, Anne Filipic.

El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos , que cumple cinco semanas, podría interrumpir la ayuda alimentaria que reciben 42 millones de personas a través del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, en inglés), alertó la organización Share Our Strength.

Agregó que por primera vez en la historia de SNAP, "casi 42 millones de estadounidenses, incluyendo casi 16 millones de niños, están a punto de perder sus beneficios alimentarios, si no se emiten los beneficios de SNAP de noviembre".

"Esto sería un lapso sin precedentes en la ayuda alimentaria, especialmente urgente dado al aumento del costo de los alimentos", agregó la directora.

El Departamento de Agricultura (USDA, en inglés) anunció este lunes que interrumpiría los beneficios del programa SNAP en noviembre de mantenerse el cierre del Gobierno, que permanece paralizado desde el pasado 1 de octubre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Pero Filipic insistió en que existe un fondo de contingencia de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares (unos 4.293 a 5.151 millones de euros) "precisamente para momentos de emergencia como este" que evitaría que los beneficiarios de SNAP salgan perjudicados.

"El USDA debe actuar de inmediato para liberar esos fondos y transferir los fondos disponibles a SNAP", sostuvo la directora.