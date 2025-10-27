Alerta: Melissa se transforma en huracán de categoría 5 y pone en riesgo a Jamaica y Cuba

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.
La previsión es que Melissa golpee como huracán a Jamaica este lunes y a Cuba el martes o el miércoles, además de causar lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.
Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte a la población de Jamaica que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana martes existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.
Además, se recuerda que los vientos de carácter destructivo, especialmente en las zonas montañosas, comenzarán esta noche y podrían ocasionar daños graves en infraestructuras, cortes de energía y de comunicaciones de larga duración, dejando comunidades aisladas.
También se prevén marejadas ciclónicas y olas peligrosas a lo largo de la costa sur hasta el martes.
En Haití y en la República Dominicana se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hacia el final del martes y se prolonguen en el miércoles. Allí también se advierte de inundaciones, deslizamientos de tierra y de probables aislamientos de comunidades.
En regiones del este de Cuba, se espera que las lluvias caigan con fuerza y los vientos soplen con gran intensidad durante la tarde-noche del martes.
Cuba decreta la fase de "alarma" para sus provincias orientales
Por otro lado, el Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba decretó este lunes la fase de "alarma" en las provincias del oriente a la espera del impacto directo del huracán de categoría mayor Melissa este miércoles.
La Defensa Civil señala en un comunicado que están bajo esa fase las provincias del este Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey.
Mientras, las regiones centrales Ciego de Ávila y Sancti Spíritus pasaron a la fase de "alerta ciclónica".
Melisasa continúa ganando intensidad, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 km/h, y se mueve hacia el oeste a una velocidad de 6 km/h.
En las próximas 24 horas se prevé que el organismo ciclónico continúe su movimiento al oeste y gire al norte-nordeste y tras golpear a Jamaica llegará en la madrugada del miércoles al territorio cubano por el sur de la región oriental, donde progresivamente se irán deteriorando las condiciones meteorológicas.
La Defensa Civil orienta además a la población a mantenerse informada sobre el desarrollo de este sistema, a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales, así como cumplir "disciplinadamente" con las indicaciones de las autoridades.
La "fase informativa" es la primera de cuatro etapas cronológicas que las autoridades cubanas establecen para enfrentar desastres naturales.
Le siguen las de "alerta" (cuando la presencia ciclónica se prevé en las siguientes 48 horas), "alarma" (24 horas antes) y la fase "recuperativa".