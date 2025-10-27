Colocan grilletes electrónicos a migrantes; hondureña narra cómo se los notificaron

Una hondureña confirmó en una entrevista exclusiva con Diario La Prensa que las autoridades migratorias de Estados Unidos están citando nuevamente a migrantes con procesos pendientes para colocarles grilletes electrónicos.
La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, relató que la semana pasada recibió una citación oficial.
“Me dijeron que no llevara niños y que llevara comida porque iba a estar todo el día. Habíamos unas 50 o 60 personas y nos colocaron videos. Luego nos dijeron que, por decisiones de arriba (del presidente Donald Trump), nos iban a colocar los grilletes para tener más control”, relató la madre hondureña, residente en Virginia.
La entrevistada explicó que llegó a Estados Unidos hace nueve años. Durante dos años y medio portó un grillete electrónico, el cual le fue retirado posteriormente. Solicitó asilo político, pero su petición fue denegada hace cuatro años; desde entonces, su proceso migratorio se ha prolongado.
“Me explicaron que en tres meses podrían retirarlo. En caso de una deportación, nos dijeron que tener el grillete nos da la ventaja de poder sacar nuestras cosas”, aseguró.
Aunque reconoce que la situación le causa temor, sostiene que mantiene su fe y confianza.
“Da miedo, pero sé en quién confío. Yo digo que algo bueno viene. La mayoría de la gente se lo está quitando por miedo. Yo no hago esa trastada porque creo que sería peor”, añadió la hondureña.