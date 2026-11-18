Kiev, Ucrania. Un ciudadano colombiano de 32 años que había servido como soldado profesional en el Ejército ucraniano ha muerto tras ser envenenado en Kiev por una joven ucraniana de 19 años que le puso una sustancia tóxica en la bebida, según informó este miércoles la Fiscalía ucraniana.

Siempre según la Fiscalía, la joven actuó siguiendo órdenes de una persona desconocida que entró en contacto con ella a través de Telegram -la red social más popular en Ucrania y Rusia- y le ofreció 1,000 dólares por envenenar al exsoldado colombiano, cuyo contrato con el Ejército ucraniano había terminado.

Siguiendo las instrucciones de esa persona desconocida, la sospechosa -que ha sido detenida por la Policía y es sospechosa de un delito de asesinato premeditado- recogió de un parque del distrito de Obolón de la capital ucraniana una botella que contenía la sustancia con la que acabó envenenando al ciudadano colombiano.