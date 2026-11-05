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Periodista sufre atentado tras recibir amenazas

Mientras lo agredían, manifestaron que el ataque en su contra era ‘por sapo’, detalló la FLIP en un comunicado en su cuenta de X

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 15:02 -
  • Agencia EFE
Periodista sufre atentado tras recibir amenazas

Walter López, periodista colombiano.

 Foto: cortesía

Bogotá, Colombia. El periodista colombiano Walter López fue víctima de un atentado el miércoles luego de que varios hombres ingresaran a su casa con armas de fuego en el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander (noreste), denunció este jueves la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Según relató López, director de la revista Debate Político, los hombres lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y luego dispararon varias veces contra el suelo.

“Mientras lo agredían, manifestaron que el ataque en su contra era ‘por sapo’”, detalló la FLIP en un comunicado en su cuenta de X, en referencia a una expresión coloquial con la que en Colombia se designa a un delator.

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La organización recordó que López informó hace dos semanas que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó el retiro del dispositivo de seguridad con el que contaba, que incluía una escolta y un chaleco blindado.

"En uno de los mensajes le enviaron una fotografía de su casa e hicieron referencia a su trabajo periodístico y advirtieron que tomarían represalias contra su familia", señaló la FLIP.

La fundación periodística recordó que López informó hace dos semanas que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó el retiro del esquema de seguridad con el que contaba, que incluía un hombre de protección y un chaleco blindado.

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"Ante lo ocurrido, solicitamos a la UNP Colombia que asignara un esquema de seguridad para trámite de emergencia a Walter López", exigió la FLIP.

Además, pidió a la Fiscalía General y a la Policía investigar las denuncias que López presentó con anterioridad.

Colombia suma al menos cuatro asesinatos de periodistas en lo que va del año, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El último ocurrió a principios de octubre, cuando Julián Hincapié, un periodista comunitario y defensor de derechos humanos del municipio de Añorí, en Antioquia, fue encontrado sin vida luego de permanecer tres semanas desaparecido.

El crimen de Hincapié se sumó a los casos de los periodistas Mateo Pérez y Cristian Herrera, quienes fueron asesinados en mayo y junio, respectivamente, en circunstancias violentas mientras ejercían su trabajo.

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