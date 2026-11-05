Periodista sufre atentado tras recibir amenazas

Bogotá, Colombia. El periodista colombiano Walter López fue víctima de un atentado el miércoles luego de que varios hombres ingresaran a su casa con armas de fuego en el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander (noreste), denunció este jueves la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Según relató López, director de la revista Debate Político, los hombres lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y luego dispararon varias veces contra el suelo. “Mientras lo agredían, manifestaron que el ataque en su contra era ‘por sapo’”, detalló la FLIP en un comunicado en su cuenta de X, en referencia a una expresión coloquial con la que en Colombia se designa a un delator.

La organización recordó que López informó hace dos semanas que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó el retiro del dispositivo de seguridad con el que contaba, que incluía una escolta y un chaleco blindado. "En uno de los mensajes le enviaron una fotografía de su casa e hicieron referencia a su trabajo periodístico y advirtieron que tomarían represalias contra su familia", señaló la FLIP. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La fundación periodística recordó que López informó hace dos semanas que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le notificó el retiro del esquema de seguridad con el que contaba, que incluía un hombre de protección y un chaleco blindado.