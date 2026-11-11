Amnistía pide a Bukele garantizar la vida de activista salvadoreño condenado

San Salvador, El Salvador. Amnistía Internacional (AI) exigió este miércoles al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, proteger la vida y la integridad del activista Fidel Zavala, condenado a 15 años de cárcel por estafa, quien denunció torturas en cárceles del país. La organización advirtió, en una publicación en X, que la vida y la integridad de Zavala "está en riesgo" y también solicitó que se le garantice el debido proceso y su derecho de defensa. AI expresó su preocupación por el posible traslado al penal conocido como Mariona, donde el activista "denunció que hubo torturas, malos tratos y muertes bajo custodia".

Zavala permanece en las celdas del Centro Judicial de San Salvador, aunque según dijo este miércoles a EFE la abogada Ivania Cruz, podría ser trasladada al Centro Penal La Esperanza, conocida como Mariona, donde, añadió, "están los verdugos a los que él denunció". "Exigimos al gobierno de Nayib Bukele ya la Fiscalía General de la República proteger su vida e integridad, así como garantizar el debido proceso y su derecho de defensa", publicó sobre Zavala AI. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zavala fue arrestado en febrero de 2025 junto a veinticinco personas acusadas de agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmuebles, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de parcelas y limitación a la circulación.

En el 2022, Zavala había sido arrestado también bajo cargos de estafa y permaneció encarcelado tres meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente. Posteriormente se unió a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción contra las pandillas, vigente en El Salvador desde marzo de 2022. Durante su encarcelamiento en el Penal La Esperanza, el salvadoreño aseguró haber presenciado abusos en el sistema penitenciario y presentó denuncias formales ante las autoridades correspondientes.