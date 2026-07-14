Los aliados de Ucrania reafirman su apoyo y prometen proporcionarle más defensa antiaérea

París

La Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania reafirmó este lunes su apoyo a Kiev en todos los frentes, especialmente en el militar, con un espaldarazo a la defensa antiaérea y la determinación de presionar económicamente aún más a Rusia para forzar unas negociaciones con garantías de seguridad. “Seguiremos apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, incluso mediante asistencia militar, financiera y civil”, reafirmaron los 37 países miembros de la coalición en una declaración conjunta publicada tras su cumbre en París.

Defensa antiaérea

Manifestaron igualmente su disposición a aumentar el suministro de sistemas de defensa aérea, interceptores y armas de largo alcance, y acogieron con satisfacción la creación de la Coalición Antibalística lanzada justo antes por diez países europeos: Ucrania, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Noruega. Este grupo contempla acelerar la producción de interceptores y otros sistemas de defensa aérea, incluidos misiles estadounidenses Patriot fabricados bajo licencia, además del desarrollo conjunto de nuevas capacidades a través del proyecto ucraniano Freya.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que esté operativo en un año, según dijo en rueda de prensa, en la que compareció con los tres copresidentes de la cumbre: el francés Emmanuel Macron, el alemán Friedrich Merz y el británico Keir Starmer. Se trata de una alianza abierta a otros y concebida como una iniciativa “puramente defensiva” destinada también a impulsar una arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa, según una declaración de los diez firmantes. “Cooperar es la mejor forma de afrontar los desafíos del presente y del futuro” y “la seguridad de Europa también se construye desde la innovación y la colaboración con las empresas”, dijo en redes sociales el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que participó en el lanzamiento de la coalición en París, en la que también estuvieron presentes trece consorcios y empresas europeas de la industria de la defensa, como la española SENER. “Estamos comprometidos a intensificar la presión económica sobre Rusia mientras continúe atacando a Ucrania. Seguiremos reforzando nuestras sanciones y coordinando nuestras acciones para evitar que sean eludidas” por la llamada ‘flota fantasma’, escribieron los líderes en su declaración final, reiterando su llamamiento a un “alto el fuego completo e inmediato”. Macron señaló que la Unión Europea (UE) prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que afectará especialmente a los sectores bancario y financiero, al complejo militar-industrial y a las redes que ayudan a Moscú a eludir las restricciones internacionales. En la rueda de prensa también destacó la coordinación con el Reino Unido y saludó las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos para endurecer la presión económica sobre Rusia. Macron anunció igualmente un refuerzo de las operaciones contra la ‘flota fantasma’ utilizada por Rusia para exportar hidrocarburos eludiendo las sanciones internacionales. Francia, junto con otros aliados europeos, entre ellos los españoles, británicos y suecos, continuará ampliando estas operaciones y en septiembre París acogerá una reunión ministerial para coordinar nuevos esfuerzos, anunció el presidente francés.

Garantías de seguridad