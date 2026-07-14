Netanyahu dice que si Irán ataca a Israel responderá "con mucha más contundencia"

Jerusalém, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este martes a los líderes de Irán, diciendo que si atacan Israel, responderán con "mucha más contundencia" que en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

"Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente que en el pasado", dijo Netanyahu durante la Conferencia del Néguev en la ciudad israelí de Dimona (sur), cerca de donde Israel mantiene instalaciones y un centro de investigación nuclear.