Asociación de valores y tecnología: por qué Tegucigalpa y Kyiv están hoy más cerca

Por: Andrii Sybiha, Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania.

La distancia entre Ucrania y Honduras se mide en miles de kilómetros y con el océano Atlántico. Para un ciudadano común de Tegucigalpa o San Pedro Sula, Ucrania puede parecer un país lejano.

Sin embargo, la reciente visita histórica del presidente Nasry Asfura a Kyiv -la primera en la historia de nuestras relaciones bilaterales- demostró que, en el mundo actual, la geografía ya no es una barrera para quienes eligen el camino del derecho, la justicia y el desarrollo mutuo.

El presidente Asfura llegó a Kyiv no porque las circunstancias lo exigieran. Vino como líder de un Estado soberano que decide por sí mismo quiénes son sus amigos, sus socios y cuál es su lugar en el mundo. Así actúan las naciones que miran al futuro con confianza.

Hoy quiero responder con franqueza a una pregunta que plantean periodistas y ciudadanos hondureños: ¿por qué es importante esta visita precisamente para Honduras? ¿Qué beneficios aportará a cada familia hondureña, agricultor o empresario?

Son preguntas naturales. Después de todo, la política internacional debe ayudar a las personas en asuntos concretos: vivir con mayor seguridad, prosperidad y confianza. Por ello, concebimos la asociación entre Ucrania y Honduras como el inicio de una cooperación práctica que genere beneficios reales para los ciudadanos de ambos países.

Una elección a favor de la justicia

Ante todo, Ucrania expresa su profunda gratitud al pueblo hondureño y personalmente al presidente Nasry Asfura por este paso valiente y de principios.

En un momento en que Rusia intenta contaminar el espacio informativo de América Latina mediante amplias campañas de desinformación y manipulación, el líder de Honduras visitó un país que se defiende de una agresión brutal para conocer la verdad de primera mano.

Esta es una elección en favor del derecho internacional, de la defensa de la soberanía y de la inviolabilidad de las fronteras: principios sobre los que descansa la seguridad de todos los Estados del mundo, incluido Honduras.

En una época en la que cada vez más decisiones se toman bajo la influencia de campañas informativas y propaganda, ver la realidad con los propios ojos es una muestra de responsabilidad política. Precisamente eso representó esta visita.

Antes que nada, es necesario comprender de manera clara qué sucede realmente en Ucrania. No se trata simplemente de un “conflicto” ni simplemente de una “guerra”: Ucrania está luchando en una guerra defensiva legítima por su supervivencia.

Rusia llegó a nuestra tierra con el propósito de destruir nuestro Estado. Busca restaurar formas de dominación de siglos pasados, negando al pueblo ucraniano su derecho a existir, a preservar su cultura, su lengua y su independencia.

Se trata de una guerra de conquista en la que el agresor intenta modificar las fronteras por la fuerza e imponer un orden internacional en el que las grandes potencias puedan destruir impunemente a sus vecinos más pequeños.

Para Honduras, como para muchos pueblos de América Latina, la independencia nunca ha sido un concepto abstracto. Es el resultado de una larga lucha por el derecho a decidir su propio destino.

Hoy Rusia ocupa aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania. Y lo que ocurre en esos territorios ocupados resulta estremecedor.

Las autoridades rusas trasladan de manera masiva y sistemática a niños ucranianos a Rusia, los entregan a familias rusas para adopciones ilegales y les cambian forzosamente la ciudadanía. El objetivo de este crimen atroz es borrar por completo su identidad nacional y humana, obligándolos a olvidar quiénes son y de dónde provienen.

No se trata simplemente de un crimen de guerra. Es una práctica que la humanidad ya conoció durante el siglo pasado. Eso fue precisamente lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Pocos recuerdan que uno de los primeros procesos de Núremberg -el tribunal internacional que juzgó a los criminales nazis- condenó a dirigentes del Tercer Reich por el secuestro de niños en territorios ocupados y el borrado forzoso de su identidad.

La historia se repite, y precisamente por ello la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin por este delito específico: la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos.

Para los pueblos latinoamericanos, que poseen una memoria histórica dolorosa de la lucha contra el colonialismo, las dictaduras y las desapariciones forzadas, este sufrimiento debería resultar especialmente comprensible.

Por ello, la visita del presidente Asfura no es solo un acto político. Fue la decisión valiente de un líder que eligió estar del lado de la verdad y la justicia.

Estamos profundamente agradecidos al pueblo hondureño por esta solidaridad y confiamos sinceramente en que Honduras dará el siguiente paso importante: adherirse oficialmente a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y contribuir a liberarlos de las manos del agresor.

Ucrania no pide a los hondureños que luchen por nosotros. Solo pedimos que no permanezcan indiferentes ante la violación de principios que protegen por igual a Estados grandes y pequeños.

A pesar de la distancia geográfica, nuestros países enfrentan desafíos similares. En Ucrania defendemos nuestra tierra frente a un agresor externo. Honduras libra una lucha decidida por la seguridad de sus ciudadanos, combatiendo el crimen organizado y buscando modernizar su economía.

Y es precisamente aquí donde nuestra asociación deja de ser una declaración política para convertirse en resultados concretos.

¿Qué gana el ciudadano hondureño con la cooperación con Ucrania?

Queremos que cada visita de líderes se traduzca en beneficios tangibles. Durante las conversaciones en Kyiv, el Presidente Volodímir Zelenski y el Presidente Nasry Asfura sentaron las bases para proyectos pragmáticos y de gran relevancia.

Tecnología para proteger las plantaciones de café.

Honduras es uno de los principales productores de café del mundo, y esta actividad sostiene a millones de familias hondureñas.

Ucrania, incluso en medio de una guerra defensiva, sigue siendo un líder mundial en el ámbito de las tecnologías avanzadas y de los sistemas aéreos no tripulados (drones).

Estas tecnologías pueden utilizarse no solo con fines militares, sino también para necesidades civiles.

Hemos acordado cooperar en el uso de drones para la agricultura. Las soluciones tecnológicas ucranianas ayudarán a los agricultores hondureños a monitorear con mayor eficacia sus plantaciones, proteger las cosechas contra enfermedades, optimizar sus operaciones y aumentar sus ingresos.

Además, la creación de un centro agroindustrial conjunto abrirá nuevas oportunidades directas para las exportaciones hondureñas hacia Europa.

Seguridad y lucha contra la criminalidad.

Nuestros drones y sistemas de seguridad son puestos a prueba diariamente en las condiciones más exigentes. Ucrania está dispuesta a compartir esta experiencia tecnológica única con las fuerzas del orden hondureñas para fortalecer el control fronterizo, proteger el territorio nacional y combatir de manera más eficaz el crimen organizado.

Se trata de una cooperación tecnológica que contribuirá a hacer más seguras las calles de las ciudades hondureñas.

Digitalización contra la burocracia.

Ucrania es un referente mundial en gobierno digital: nuestros ciudadanos acceden a servicios públicos con un solo clic desde su teléfono inteligente.

Estamos dispuestos a compartir con Honduras nuestras tecnologías y experiencia en transformación digital. Esto permitirá reducir los espacios para la corrupción, facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, fortalecer la ciberseguridad y generar nuevas oportunidades laborales de alta tecnología para la juventud hondureña en el sector de las tecnologías de la información.

Ucrania ha construido uno de los modelos de Estado digital más exitosos del mundo. Nuestra experiencia demuestra que las soluciones digitales aumentan la transparencia y simplifican la vida de los ciudadanos.

Un puente hacia el futuro

Esta visita histórica derribó el muro de la distancia. Hoy hemos iniciado conversaciones sobre la eliminación de los requisitos de visado y el lanzamiento de proyectos humanitarios bajo el patrocinio de las primeras damas de nuestros países.

Para garantizar que todos estos acuerdos se implementen de manera rápida y eficaz, próximamente se designarán embajadores concurrentes en ambas capitales.

Honduras ha dado a toda América Latina un ejemplo de liderazgo, visión estratégica y compromiso con los principios humanitarios. Estamos agradecidos por su apoyo.

Ucrania demostrará que la amistad con nuestro país es una inversión en seguridad, tecnología de vanguardia y un mejor futuro para cada hondureño.

Juntos somos más fuertes y juntos contribuiremos a restaurar la justicia al mundo.