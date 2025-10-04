  1. Inicio
Activistas levantan en playa de Copacabana un “cementerio” con los niños muertos en Gaza

Durante el fin de semana, se prevén manifestaciones en otras ciudades brasileñas para reclamar el fin del conflicto.

  • 04 de octubre de 2025 a las 13:59 -
  • Agencias EFE
Voluntarios de la ONG Río da Paz realizan este sábado un acto en homenaje a los niños muertos en Gaza, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho.
Río de Janeiro

Un grupo de activistas levantó este sábado en la playa de Copacabana en Río de Janeiro una especie de cementerio con las fotos de los niños muertos en la Franja de Gaza y en Israel durante los últimos dos años de conflicto.

La ONG Río da Paz colocó estacas con los rostros y los nombres de niños fallecidos, tanto a manos de Hamás durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 como durante los bombardeos israelíes de Gaza, y las rodeó con alambre de espinos.”

No podemos callarnos ante un crimen tan bárbaro; es la vida de los pequeños lo que está en juego”, denunció en redes sociales Antonio Carlos Costa, fundador de la asociación, mientras desplegaba la bandera palestina y la israelí.

Además, durante el fin de semana, se prevén manifestaciones en otras ciudades brasileñas para reclamar el fin del conflicto y apoyar a los activistas que participaron en la Flotilla Global Sumud que fue interceptada por militares israelíes en su intento por romper el bloqueo de Gaza.

Ataque israelí a una zona residencial en Gaza deja 17 muertos y 40 heridos

Entre los participantes hay varios brasileños, incluida una diputada del Partido de los Trabajadores, la formación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La movilización coincide con el empuje de EE.UU. para que Hamás e Israel acepten un plan de paz que supone la liberación de los rehenes y la retirada de los soldados israelíes en Gaza.

La ofensiva militar en el territorio palestino ha provocado más de 66.000 muertos, muchos de ellos menores de edad.

Redacción web
Agencias EFE

