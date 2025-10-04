“La basura es un cáncer”: Habla directora de Cuenca Aguas por desborde en drenaje de Ciudad de México

Ciudad de México, México

La basura satura el sistema de drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), especialmente en temporada de lluvias, situación que en los últimos días provocó inundaciones y afectaciones en más de 3,500 viviendas del oriente de la capital, pese a los esfuerzos de las autoridades, que este año han retirado más de 41 mil toneladas de desechos de los alcantarillados.

Electrodomésticos, refrigeradores, colchones, alfombras, autopartes, llantas, juguetes, y hasta una motocicleta, un poste de luz o la carrocería de un automóvil han sido encontrados por la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua) en distintos ríos que recogen el drenaje.

“La basura es un cáncer que nos afecta muchísimo”, dijo en entrevista con EFE Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua.

“El primer paso es que no se tire basura en las calles, es el primer punto que provoca encharcamientos o taponamientos de alcantarillas o de rejillas que sirven para desfogar el agua de lluvia”, explicó, al señalar que en los ocho primeros meses de 2025 el organismo tiene registradas 41.397 toneladas.