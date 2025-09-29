Sheinbaum alcanza el 73 % de aprobación al cumplir su primer año como presidenta

Ciudad de México.

Siete de cada diez mexicanos, el 73 %, aprobaron la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que este miércoles cumple un año en el cargo del Ejecutivo del país, según reveló la encuesta mensual del diario El Financiero.

Este nivel de aprobación es un punto porcentual menor del que obtuvo en agosto (74 %), dos puntos menos en comparación con julio (75 %) y doce menos que el mes de febrero (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada.

En la encuesta realizada a mil mexicanos, el 48 % valoró que México ha mejorado en pobreza y desigualdad, así como en escuelas y sistema educativo; mientras que 44 % destacó la mejoría en los servicios médicos y de salud pública.

Además, 39 % opinó que ha mejorado el combate al tráfico de combustible y el 36 % ve mejoras respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los temas de mayor preocupación para los mexicanos fueron la inseguridad social (52 %), la corrupción (21 %) y la economía o el desempleo (18 %).

Sobre la gestión que el ejecutivo de Sheinbaum realiza en materia de seguridad pública, el 42 % lo considera como positivo y 53 % negativo.

En relación al crimen organizado, siete de cada diez, el 74%, considera de manera negativa esa gestión, mientras que el 20 % opina que está siendo buena o muy buena.

En el ámbito de la corrupción, el 75 % considera que la gestión es negativa, y solo el 19 %, positiva. Este es el peor registro desde abril.

La encuesta tomó en cuenta la ceremonia del Grito de Independencia, la primera de Sheinbaum como presidenta y por la cual obtuvo 70 % de opiniones favorables contra 27 % de desfavorables.

“Su imagen de liderazgo subió seis puntos, a 66% de opinión favorable, en parte por su desempeño en la ceremonia patria”, puntualizó el sondeo.