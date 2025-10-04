Ofrecen 2,500 dólares a menores migrantes para que se autodeporten de EEUU

Washington, Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump lanzó una controvertida iniciativa: pagar 2,500 dólares (unos 61,500 lempiras al tipo de cambio actual) a menores inmigrantes que decidan regresar por su cuenta a sus países de origen. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ofreció una explicación detallada del plan para forzarlos a volver del sueño americano, agencias de noticias accedieron a un correo enviado a albergues de menores donde se detallaba que jóvenes de 14 años en adelante serían elegibles para recibir este incentivo económico. A los niños se les dio un plazo de 24 horas para decidir si aceptaban la oferta. La notificación, enviada por la Administración para Familias y Niños del Departamento de Salud, no menciona ninguna sanción en caso de rechazar la propuesta.

Según ICE, la medida se enfocaría inicialmente en jóvenes de 17 años, y el pago solo se entregaría una vez que un juez de inmigración aprobara el regreso voluntario y el menor hubiera llegado a su país de origen. "La ayuda económica al volver a casa los ayudará si deciden optar por esa opción", afirmó la agencia en el mensaje enviado, citado por medios como CNN.