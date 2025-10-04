  1. Inicio
  2. · Mundo

Ofrecen 2,500 dólares a menores migrantes para que se autodeporten de EEUU

La medida ha generado fuertes críticas entre defensores de los derechos de los inmigrantes. Antes ya habían ofrecido 1,000 dólares a los adultos que abandonen el país voluntariamente

  • 04 de octubre de 2025 a las 11:01 -
  • Redacción
Ofrecen 2,500 dólares a menores migrantes para que se autodeporten de EEUU

Los niños de 14 años o más recibirían 2,500 dólares cada uno. A los niños se les dieron 24 horas para responder.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump lanzó una controvertida iniciativa: pagar 2,500 dólares (unos 61,500 lempiras al tipo de cambio actual) a menores inmigrantes que decidan regresar por su cuenta a sus países de origen.

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ofreció una explicación detallada del plan para forzarlos a volver del sueño americano, agencias de noticias accedieron a un correo enviado a albergues de menores donde se detallaba que jóvenes de 14 años en adelante serían elegibles para recibir este incentivo económico. A los niños se les dio un plazo de 24 horas para decidir si aceptaban la oferta.

La notificación, enviada por la Administración para Familias y Niños del Departamento de Salud, no menciona ninguna sanción en caso de rechazar la propuesta.

Fin del TPS: 55,000 hondureños enfrentan el abismo de deportación

Según ICE, la medida se enfocaría inicialmente en jóvenes de 17 años, y el pago solo se entregaría una vez que un juez de inmigración aprobara el regreso voluntario y el menor hubiera llegado a su país de origen.

"La ayuda económica al volver a casa los ayudará si deciden optar por esa opción", afirmó la agencia en el mensaje enviado, citado por medios como CNN.

Este es un esfuerzo más del gobierno de Donald Trump para alentar las autodeportaciones.

Este es un esfuerzo más del gobierno de Donald Trump para alentar las autodeportaciones.

Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para fomentar las salidas voluntarias. Previamente, el gobierno también había ofrecido 1,000 dólares a adultos migrantes que aceptaran abandonar el país.

La medida ha generado fuertes críticas entre defensores de los derechos de los inmigrantes. Melissa Adamson, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho Juvenil, advirtió que un incentivo económico tan alto podría distorsionar la toma de decisiones de los menores. “Para un niño, 2,500 dólares podría ser la mayor cantidad de dinero que haya visto en su vida, y eso podría hacer que sea muy, muy difícil para ellos sopesar con precisión los riesgos a largo plazo”, señaló.

Por su parte, Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York, también expresó preocupación, asegurando que esta política “presiona a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo y peligro sin haber recibido una audiencia justa”.

Desde octubre de 2021, más de 400,000 menores no acompañados han sido detenidos al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. De acuerdo con la ley vigente desde 2008, estos niños deben tener una audiencia ante un juez de inmigración antes de poder ser deportados.

Hondureños pagarán en 2026 más de $100 millones por impuesto a las remesas

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias