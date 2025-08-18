Abre el centro migratorio más grande de EEUU en una base militar en Texas

California, Estados Unidos.

El Camp East Montana, que se perfila como uno de los centros de detención migratorios más grandes de Estados Unidos para albergar en carpas a extranjeros que esperan su deportación, abrió oficialmente sus puertas en las instalaciones en una base militar de Texas, a pesar de las protestas de defensores de los derechos civiles.

El centro inició operaciones el domingo con una capacidad inicial de aproximadamente 1,000 camas en el Fuerte Bliss, la instalación más grande del Comando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Las autoridades planean expandir el centro de detención migratorio para albergar hasta 5,000 personas, según informó a EFE un funcionario del Departamento de Seguridad de Nacional (DHS), lo que lo convertiría en uno de los centros de detención de migrantes con mayor capacidad del país.

Se espera que el centro albergue a inmigrantes con órdenes de deportación final, según dijo el senador republicano por Texas John Cornyn, quien visitó el lugar la semana pasada.

"Estas son personas con órdenes de deportación firmes. No tienen ningún recurso legal. No tienen derecho legal a estar aquí", declaró Cornyn, según información citada por The Hill.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El senador republicano añadió que el centro debe permanecer abierto a la supervisión del Congreso y al acceso de los medios de comunicación, en referencia a las denuncias de legisladores demócratas a los que se les ha impedido el ingreso a centros migratorios, donde se han denunciado negligencia.

Similar a 'Alligator Alcatraz', el campo de detención construido en los Everglades de Florida, el centro de East Montana es una instalación de tiendas de campaña que dejará a las personas detenidas vulnerables al calor extremo y otras condiciones adversas, han denunciado los defensores de los derechos de los inmigrantes.

Savannah Kumar, abogada de la Unión Estadounidenses de los Derechos Civiles (ACLU) de Texas, dijo en un comunicado que el centro de detención en Fort Bliss revive "un legado vergonzoso" del país.